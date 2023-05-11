Чернов — об игре с «Зенитом»: мы сделали что смогли
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура РПЛ от «Зенита» (2:3).
«Мы ехали в Питер показать хорошую игру и победить. Но с учётом того, как складывалась встреча, с красной карточкой, 2:2 — в целом закономерный результат был бы. Тем более первый гол, можно сказать, сами подарили сопернику. И такая ничья на выезде была бы для нас неплохим исходом в целом, а уж с учётом того, что не дали бы им оформить чемпионство, тоже хорошо. Но получилось так, как получилось. Мы сделали что смогли», — приводит слова Чернова «Известия».
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» в турнирной таблице расположился на четвёртой строчке, имея в активе 49 очков.
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