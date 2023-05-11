«Мы выполнили нашу задачу». Капитан «Зенита» Сантос — о сезоне команды в РПЛ

Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос подвёл промежуточные итоги текущего сезона для клуба, заявив, что команда выполнила свою задачу выиграть титул, несмотря на то что розыгрыш чемпионата России выдался непростым для сине-бело-голубых.

«Сезон выдался тяжёлым, но мы сохраняли стабильность. Мы выполнили нашу задачу, которая заключалась в том, чтобы выиграть титул. Мы очень старались, и именно поэтому смогли выиграть пять титулов подряд», — приводит слова Сантоса Soesporte.

«Зенит» смог досрочно гарантировать себе чемпионский титул в РПЛ в текущем сезоне, обыграв на своём поле московский «Спартак» в матче 26-го тура (3:2). Это победа в чемпионате России стала для петербуржцев пятой подряд.