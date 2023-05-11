«Мы выполнили нашу задачу». Капитан «Зенита» Сантос — о сезоне команды в РПЛ
Поделиться
Капитан и защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос подвёл промежуточные итоги текущего сезона для клуба, заявив, что команда выполнила свою задачу выиграть титул, несмотря на то что розыгрыш чемпионата России выдался непростым для сине-бело-голубых.
«Сезон выдался тяжёлым, но мы сохраняли стабильность. Мы выполнили нашу задачу, которая заключалась в том, чтобы выиграть титул. Мы очень старались, и именно поэтому смогли выиграть пять титулов подряд», — приводит слова Сантоса Soesporte.
«Зенит» смог досрочно гарантировать себе чемпионский титул в РПЛ в текущем сезоне, обыграв на своём поле московский «Спартак» в матче 26-го тура (3:2). Это победа в чемпионате России стала для петербуржцев пятой подряд.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2023
-
10:48
-
10:18
-
10:18
-
10:12
-
10:04
-
10:01
-
09:53
-
09:52
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:16
-
09:06
-
08:43
-
08:37
-
08:30
-
07:11
-
07:05
-
06:35
-
06:30
-
06:11
-
06:01
-
05:46
-
05:44
-
05:39
-
05:00
-
04:57
-
04:35
-
04:23
-
04:07
-
04:00
-
03:44
-
03:20
Партнерский контент