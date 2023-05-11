Президент «Торпедо»: хочется верить, что тенденция удачных матчей с ЦСКА сохранится
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с московским ЦСКА.
«Шансы математические на сохранение места в РПЛ есть. Верим? Ну а как можем не верить, когда шансы есть? Конечно, верим.
Мы вместе с главным тренером посетили матч ЦСКА и «Оренбурга», это два наших соперника в конце чемпионата. Просматривали команды. Хочется верить, что тенденция удачных матчей с ЦСКА сохранится», — приводит слова Савина «Матч ТВ».
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» расположилось в турнирной таблице на последней строчке, имея в активе 13 очков. Если чёрно-белые проиграют в следующем туре РПЛ ЦСКА, то потеряют теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.
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