Президент «Торпедо»: хочется верить, что тенденция удачных матчей с ЦСКА сохранится

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

«Шансы математические на сохранение места в РПЛ есть. Верим? Ну а как можем не верить, когда шансы есть? Конечно, верим.

Мы вместе с главным тренером посетили матч ЦСКА и «Оренбурга», это два наших соперника в конце чемпионата. Просматривали команды. Хочется верить, что тенденция удачных матчей с ЦСКА сохранится», — приводит слова Савина «Матч ТВ».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Торпедо» расположилось в турнирной таблице на последней строчке, имея в активе 13 очков. Если чёрно-белые проиграют в следующем туре РПЛ ЦСКА, то потеряют теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе.