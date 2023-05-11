Ерохин: мне было принципиально обыграть «Спартак»! Это матч особого накала

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2).

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать! Принципиально ли было стать чемпионом именно против «Спартака»? Мне было принципиально их обыграть! Это матч особого накала. Для нас бонус, что есть ещё четыре тура, в которых мы будем играть в статусе чемпиона и наслаждаться победой», — приводит слова Ерохина «Спорт-экспресс».

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.