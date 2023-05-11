Ташуев рассказал, что от него требуют руководители «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался по поводу задач грозненской команды на остаток сезона-2022/2023, а также рассказал, что от него требует руководство клуба — результата или красивой игры.

«Задача команда на остаток сезона — быть как можно выше? Когда принимал команду в сентябре прошлого года, мы шли в нескольких очках от зоны стыковых матчей. Ясно, что в тот момент речь не могла идти о конкретных высоких местах, но надо было ставить футбол, который нравится болельщикам, добиваться прогресса игроков, подтягивать молодёжь. И давать результат, конечно. Официально задача не была объявлена, но все хотят большего.

На сегодняшний день это [пятое место] для нас хороший результат, но впереди четыре тура. В претендентах на высокие места как минимум четыре-пять команд. Каждая игра будет непредсказуемой и интересной. Это всё, что сейчас можно сказать.

Чего требуют руководители «Ахмата» — результата или красивой игры? И того, и другого. Южная команда должна играть в атакующий и зрелищный футбол. Сама логика региона такова, что мы должны быть сильными. На этой почве иногда случается интересное. В прошлом году «Ахмат» стал контролировать мяч, много комбинировать. Руководство спросило: «Где атаки? Надо добиваться» — «Согласен». Сегодня спрашивают: «Где комбинации и «кружева»?» Красоту игры определяют личности, а у нас, к сожалению, отвечающие за структуру игры выпали из обоймы. Строим намеченное, но исполнительских качеств, возможно, не хватает. Ощущается нехватка взаимодействий, выпадают определённые блоки. И всё же зрелище надо возвращать, руководители о нём помнят.

Когда работал у Сергея Галицкого в «Краснодаре», он увидел в результатах моей работы стиль, и ему понравилось. Там и по сей день на первом месте игра. В донецком «Металлурге» у Олега Мкртчана было так же. В других клубах, напротив, приоритет отдавался результату. В «Ахмате» предпочитают симбиоз», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».