Президент «Атлетико» высказался о поведении форварда «Реала» Винисиуса после фолов на нём

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Церезо высказался о поведении нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после фолов на нём, отметив, что игроки «матрасников», в отличие от бразильца, не позволяли себе обращения к судьям.

«Фолы на Винисиусе? Я не знаю ни одного важного игрока, на котором бы не нарушали правила. Фолят на каждом. Жоау Феликс, когда играл за «Атлетико», половину матча проводил на газоне. Разница в том, что он не был парнем, который стремился быстро отреагировать на действия судьи и другого футболиста. Такая же ситуация и с Моратой», — приводит слова Церезо «твиттер» Atletico Universe со ссылкой на Radio Marca.

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