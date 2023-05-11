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Жорди Альба трогательно попрощался с уходящим из «Барселоны» Серхио Бускетсом

Жорди Альба трогательно попрощался с уходящим из «Барселоны» Серхио Бускетсом
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба посвятил трогательный пост полузащитнику Серхио Бускетсу, который покинет каталонскую команду по окончании текущего сезона.

«Друг мой, после всего, что мы пережили вместе, что ещё я могу сказать тебе такого, что ты ещё не знаешь? Ты покидаешь свой дом, оставив неизгладимый след в истории «Барселоны». Ты провёл более 700 матчей и играл важнейшую роль в завоевании многих титулов. Мы всегда будем помнить те ночи славы.

Я очень горжусь тем, что играл вместе с тобой на одном поле. Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты. Я и моя семья очень любим тебя и желаем тебе всего наилучшего! Спасибо за всё, Серхио!» — написал Альба в своём «твиттере», сопроводив пост эмодзи «сердце».

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