Жорди Альба трогательно попрощался с уходящим из «Барселоны» Серхио Бускетсом

Защитник «Барселоны» Жорди Альба посвятил трогательный пост полузащитнику Серхио Бускетсу, который покинет каталонскую команду по окончании текущего сезона.
«Друг мой, после всего, что мы пережили вместе, что ещё я могу сказать тебе такого, что ты ещё не знаешь? Ты покидаешь свой дом, оставив неизгладимый след в истории «Барселоны». Ты провёл более 700 матчей и играл важнейшую роль в завоевании многих титулов. Мы всегда будем помнить те ночи славы.
Я очень горжусь тем, что играл вместе с тобой на одном поле. Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты. Я и моя семья очень любим тебя и желаем тебе всего наилучшего! Спасибо за всё, Серхио!» — написал Альба в своём «твиттере», сопроводив пост эмодзи «сердце».
Кто может покинуть «Барселону» летом
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