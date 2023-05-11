Ташуев рассказал, в чём пытается быть похожим на Гвардиолу

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, в чём пытается быть похожим на известного испанского тренера Хосепа Гвардиолу. По словам Ташуева, он старается использовать градацию передач, которую создал Гвардиола. Также наставник «Ахмата» высказался о недостатках в игре «Торпедо», которым также руководит испанский тренер Жозеп Клотет.

«Мне нравится приоритет, который Гвардиола присваивает передачам в футболе: первая категория ценности — пасы вперёд, вторая — поперёк, третья — назад. В работе стараюсь исходить именно из таких установок.

У «Торпедо» же в матче с нами прослеживались передачи без владения. Возможно, это связано с методикой Пепа Клотета, которая направлена на процесс, а не на результат. Маловато агрессии, чтобы атаковать. После матча один из торпедовских лидеров верно заметил: «Мы проиграли свою и чужую штрафную площадь». А это в футболе самое главное, остальное — лишь подводящие моменты.

Предположу, что сказалось увлечение испанского тренера «Торпедо» методом рондо, у нас его называют «квадратами». То есть владением ради владения. Гвардиола, которого считают адептом этого стиля, говорил в своём большом докладе (у меня он есть): «Ненавижу перепасовку ради самой перепасовки, ненавижу «тики-таку». Это хлам, который не имеет цели. Пас нужно отдавать с чётким конечным намерением забить. «Барселона» никогда не играла в «тики-таку». Всё, что мы делали, сводилось к задаче перенасытить одну часть поля, чтобы заставить соперника ослабить свою оборону», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».