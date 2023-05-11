Борис Игнатьев: хочется, чтобы наш футбол использовал такие кадры, как Сёмин

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о бывшем главном тренере московского «Локомотива» Юрии Сёмине, которому сегодня исполнилось 76 лет.
«Все понимают, что Юрий Сёмин — лучший российский специалист, и не потому, что у него много регалий, а потому, насколько он знает предмет, как сильно проявляется его активность. Сёмин всё ещё продолжает быть в процессе тренерской работы и отслеживает все инновации мирового футбола, которые необходимы для тренера такого уровня.
Имя тренера Сёмина пригодилось бы любому клубу, особенно «Локомотиву»! Использовали его имидж, все, кто находился рядом, использовали его подсказки и формировали развитие клубной системы. Хочется, чтобы наш футбол использовал такие кадры, как Юрий Палыч. В свете последних событий российскому футболу крайне недостаёт Сёминых, Романцевых и Газзаевых. В этом и заключается наша большая потеря», — приводит слова Игнатьева Sport24.
Напомним, Юрий Сёмин является трёхкратным чемпионом России (2002, 2004 и 2018), шестикратным обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017 и 2019), а также трёхкратным победителем Суперкубка России (2003, 2005 и 2019).
- 11 мая 2023
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