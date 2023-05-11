Быстров: «Зениту» нужно уважительнее относиться к своим воспитанникам, а не к Дзюбе

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров резко высказался об отсутствии фотографий легенд и воспитанников санкт-петербургской команды в академии клуба. Также экс-футболист выразил возмущение присутствием снимков нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника. Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает. Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, — нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ. Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его. Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба», — приводит слова Быстрова «Спорт-экспресс».

Дзюба — воспитанник «Спартака», проведший в «Зените» восемь сезонов.