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Таранов — об Акинфееве: Игорёк решил стать легендой в России, за это его носят на руках

Таранов — об Акинфееве: Игорёк решил стать легендой в России, за это его носят на руках
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов высказался о голкипере армейцев Игоре Акинфееве, заявив, что тот предпочёл остаться в России, где его носят на руках, чтобы стать легендой. Также экс-футболист отметил, что решение вратаря не уезжать в Европу не помешало ему продолжать своё развитие.

«Увидел в Игоре перспективу ещё до того, как стал играть с ним в ЦСКА. Сначала он привлёк своей игрой в сборной за 85-й год, потом мы играли вместе за 86-й. Я тогда сказал папе: «Это будет хороший вратарь». Говорить о том, как у Игоря сложилось бы в Европе, сейчас невозможно. Конечно, у него была перспектива роста. Но Игорёк решил стать легендой тут, и за это его носят на руках. Он выбрал такой путь.

По своему опыту могу сказать, что, если долго задерживаешься в одной команде, рост останавливается, приходится что-то менять. Акинфеев – исключение из правил», — приводит слова Таранова Metaratings.

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