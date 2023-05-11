Семак: гегемония «Зенита»? «Спартак» тоже был гегемоном. Мы просто занимаемся своим делом

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что он не обращает внимания на высказывания футбольной общественности о гегемонии сине-бело-голубых в чемпионате России, отметив, что и московский «Спартак», и другие европейские клубы тоже были гегемонами в своих лигах. Специалист сказал, что его интересуют болельщики, поддерживающие петербуржцев.

«Высказывания о гегемонии? Меня это не интересует. Меня интересует огромное количество болельщиков, которые пришли, чтобы нас поддержать. И нашим ребятам, и игрокам «Спартака» атмосфера на стадионе очень понравилась. Это здорово, и мне кажется нужно говорить о приятных вещах, нежели высказывать мнение, которое мне кажется не совсем правильным. Гегемония? Другие команды должны подтягиваться. Во всех европейских чемпионатах вопрос с чемпионом решён, и есть гораздо большие отрывы, но это не значит, что там неинтересный чемпионат. Рома Широков правильно сказал: было время, когда «Спартак» был гегемоном, в других чемпионатах — это «Ювентус» и «Бавария», которые гораздо больше, чем «Зенит», и на гораздо более серьёзном уровне доминировали над другими командами. Мы просто занимаемся своим делом, остальные должны подтягиваться, тем более возможности для этого есть. Мы же будем думать о своих болельщиках, их огромное количество по всей стране — людей, которые болеют и переживают. Мы стараемся их радовать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».