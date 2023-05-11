«Миг радости достаточно короткий». Семак — о праздновании чемпионства «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда отметила победу в чемпионате России, заявив, что после небольшого отдыха петербуржцам важно подготовиться к следующему матчу.

«Миг радости достаточно короткий (улыбается). Мы порадовались, конечно. Это прекрасное ощущение, побеждать не надоедает. Ребята показали силу духа, проявили волю к победе. Естественно, в таком непростом матче добиться столь важной чемпионской победы — прекрасно. Мы отдохнули пару дней и сейчас готовимся к следующему матчу. У нас ничего не меняется, нужно играть дальше, тем более нам предстоит матч, на котором состоится награждение, и мы, конечно, хотим провести его на хорошем уровне и показать хорошую игру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».