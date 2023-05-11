Таранов: может, Газзаев считал себя больше бразильцем и ему был ближе их «карнавал»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в шутку заявил, что экс главный тренер армейского клуба Валерий Газзаев считал себя бразильцем, так как ему был ближе их «карнавал».

«Не могу сказать, кто больше отрывался или кому больше прилетало. Может, Валерий Георгиевич считал себя больше бразильцем и ему был ближе их «карнавал» (смеётся).

Требования на тренировках были одинаковые для всех. Те же бразильцы пахали, их тоже иногда выворачивало наизнанку. Карвальо сходил с дистанции, потом возвращался – куда деваться», — приводит слова Таранова Metaratings.

Таранов играл за основную команду ЦСКА с 2006 по 2008 год. В составе армейцев защитник выиграл пять трофеев, дважды став чемпионом России. Также Таранов играл за «дубль» ЦСКА.