Экс-игрок ЦСКА рассказал, как стал активным фанатом и участвовал в драках после карьеры

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, как стал активным футбольным фанатом по окончании профессиональной карьеры. Экс-спортсмен вспомнил одну из своих фанатских драк, а также рассказал об угрозах в свой адрес.

«Помню ли я свой первый выезд в качестве фаната по окончании карьеры? Помню — в Питер на «Зенит». Мы поехали с моей женой Натальей. Она тоже ярая фанатка ЦСКА, благодаря этому, в принципе, и познакомились. В Петербург приехали ранним утром на поезде. Нас встретили питерские знакомые, завтрак у нас был чисто фанатский. Выезд прошёл на летящем настроении. Не помню, как сыграли, но помню, что чуть не опоздали на обратный поезд. Всё как положено, короче.

Кипиши были. Один раз, когда ехали на дерби со «Спартаком», случилась заварушка. Мы — 15 человек «коней» — зашли в вагон на «Полежаевской». Там были наши соперники. Слово за слово и — пока ехали до Тушина — в вагоне немного побились. Здесь нет ничего криминального. Выплеск адреналина, эмоций — и всё.

Узнали ли меня во время драки? В тот момент — нет. Но помню один случай: обыграли мы их в дерби, я еду в поезде. И позвонил корреспондент. Я сказал что-то типа: «Вот мы снова их…» В общем, жёстко сказал. Настроение хорошее было. Соответственно, это выложили прямо во всех публикациях — практически дословно.

Болельщики «Спартака» узнали мои цифры — и начали звонить: «Ты там [офигел] вообще? Попутал берега?» Отвечал: «Ну а что, вы такого про нас никогда не говорили?» — «Да мы приедем к тебе». — «Приезжай». — «Найдём тебя» — «Я на «Электрозаводской» каждый день бываю». По итогу никто не приехал. Дальше угроз не пошло. Это то же самое, что сейчас хохлы пишут. Ну пишут и пишут», — приводит слова Соломатина «Матч ТВ».