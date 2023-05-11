Тренер «Зенита» Оливейра: нам очень сложно выигрывать РПЛ — 5 лет подряд усердно работаем

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра поделился мнением о том, почему игроки из России не стремятся перейти в Европу и почему сине-бело-голубые доминируют в РПЛ.
«Люди просто не знают о России. Я нахожусь в этой стране 13 лет и всему рад! У многих российских и иностранных футболистов в «Зените» нет желания уезжать в Европу, потому что в России есть всё: красивейший стадион, который принимал чемпионат мира — 2018, хороший уровень футбола, жизни и так далее.
Нам очень сложно выигрывать РПЛ — 5 лет подряд мы усердно работаем. Нас всё время критикуют, задают вопросы, почему ставим в стартовый состав того или иного футболиста. Не обращаем внимания на все эти разговоры», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».
Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаем для конкурентов за золото. Сине-бело-голубые стали чемпионами России пятый раз подряд.
- 11 мая 2023
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