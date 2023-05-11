Раппопорт: нынешний «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт считает, что в своём нынешнем составе сине-бело-голубые были бы конкурентоспособны в Лиге чемпионов. Также Раппопорт высказался о ситуации Зелимхана Бакаева, который редко получает место в стартовом составе «Зенита».

«Конечно, с Бакаевым ситуация непонятная. Он приходил в «Зенит» с надеждой, хоть и должен был понимать, что конкуренции с бразильцами не выдержит. И он такой грустный, прямо скажем, а ведь игрок он молодой, интересный. Возможно, ему надо терпеть, а может быть, и уходить. Конечно, деньги никто не отменял и финансовая сторона в «Зените» значительно лучше, чем в других клубах, и некоторые забывают о футболе. Но вид у Бакаева, повторюсь, в последних играх, когда его выпускали на 3-4 минуты, был очень грустный. Однако сейчас планка игроков основного состава настолько высока, что сложно их заменить. Единственное, и в тренировках, и в играх молодые игроки, в том числе наши, петербургские, получают рядом с теми же Малкомом или Венделом бесценную практику. И это позволит им выйти на более высокий уровень. Вопрос ещё в том, сумеет ли «Зенит» сохранить на следующий сезон бразильцев. Они украшают наш чемпионат. Надеюсь, у них в планах нет ухода.

Хочется верить, что наше отлучение от еврокубков не вечно и у нас появится возможность вновь там играть. Потому что нынешний «Зенит» был бы конкурентоспособен в Лиге чемпионов. Конечно, не против «Реала», «Барселоны» или «Ман Сити», но выходить из группы команда вполне может. Вопрос в том, когда это станет возможным. Надеюсь, до этого времени «Зенит» сохранит бразильцев», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».