Семшов: «Зенит» в ближайшие годы будет флагманом российского футбола

Главный тренер футбольного клуба «Чайка» Игорь Семшов, в бытность футболистом выступавший за «Зенит», высказался о гегемонии сине-бело-голубых в Российской Премьер-Лиге. Напомним, команда из Санкт-Петербурга завоевала пять чемпионств подряд.

«У «Зенита» всегда был сильный состав, когда команда участвовала в Лиге чемпионов, но по каким-то причинам петербуржцы не всегда выходили из группы. Тяжело сравнивать тот и нынешний состав. Лига чемпионов — это турнир, где играют сильные команды и уровень сопротивления сильнее, чем в России. Всё зависит от игры «Зенита» и от тех команд, на которые мог бы попасть «Зенит» в Лиге чемпионов.

Продолжится ли гегемония «Зенита» дальше? Всё зависит от трансферов, которые будут делать команды, способные навязать борьбу «Зениту». Если у петербуржцев останутся все иностранцы и привезут ещё новых, гегемония продолжится. На дистанции с «Зенитом» конкурировать невозможно. В одном конкретном матче можно, но это же не целый чемпионат. «Зенит» в ближайшие 3-4 года, а может, и больше, будет флагманом российского футбола», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».