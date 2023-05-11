Ярошик: думаю, успех Лички связан с тем, что он уже три года работает с командой

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал работу главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички.

«Мы с Марцелом общаемся, виделись в Турции на сборах, знаю его отца, он один из главных преподавателей в школе чешских тренеров. Знаю, что брат Марцела приехал в штаб Лички. Когда ты работаешь в России в такое непростое время, то в Чехии про вас забывают. Здесь не писали о том, что он вывел «Оренбург» в Премьер-Лигу.

Думаю, его успех связан с тем, что он уже три года работает с командой, футболисты знают его требования, там есть очень неплохие аргентинцы, которые делают разницу, но доверие руководства очень важно. Единственное, меня немного смущает, что «Оренбург» играет на искусственном поле», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, набрав 39 очков.