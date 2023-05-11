Ярошик: работа в России станет шагом вперёд в моей тренерской карьере

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, готов ли сейчас работать в России.
«Работа в России станет шагом вперёд в моей тренерской карьере. Мне очень обидно, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Хочу, чтобы этот конфликт поскорее закончился. Я – футбольный тренер, и футбол для меня – всё. Россия для меня не чужая страна. Я здесь провёл четыре прекрасных года, у меня жена русская, много друзей, поэтому на интересное предложение из России я бы согласился.
Я стараюсь с детьми общаться на чешском, жена – на русском. Между собой мы общаемся по-разному, я могу ей сказать на чешском, она мне отвечает на русском. Иногда жена на чешском, а я иногда использую русские слова, если не могу найти подходящее слово на чешском. У нас полно русскоговорящих друзей, поэтому часто общаюсь на русском, стараюсь не забывать язык», — приводит слова Ярошика Metaratings.
Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, набрав 51 очко.
- 11 мая 2023
-
15:22
-
15:21
-
15:09
-
15:07
-
15:03
-
15:02
-
14:56
-
14:54
-
14:43
-
14:34
-
14:31
-
14:25
-
14:20
-
14:19
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:39
-
13:30
-
13:15
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:15
-
12:12
-
12:01
-
11:53
-
11:40
-
11:39
-
11:34
-
11:27