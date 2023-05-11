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Ярошик: работа в России станет шагом вперёд в моей тренерской карьере

Ярошик: работа в России станет шагом вперёд в моей тренерской карьере
Иржи Ярошик
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, готов ли сейчас работать в России.

«Работа в России станет шагом вперёд в моей тренерской карьере. Мне очень обидно, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Хочу, чтобы этот конфликт поскорее закончился. Я – футбольный тренер, и футбол для меня – всё. Россия для меня не чужая страна. Я здесь провёл четыре прекрасных года, у меня жена русская, много друзей, поэтому на интересное предложение из России я бы согласился.

Я стараюсь с детьми общаться на чешском, жена – на русском. Между собой мы общаемся по-разному, я могу ей сказать на чешском, она мне отвечает на русском. Иногда жена на чешском, а я иногда использую русские слова, если не могу найти подходящее слово на чешском. У нас полно русскоговорящих друзей, поэтому часто общаюсь на русском, стараюсь не забывать язык», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ ЦСКА в турнирной таблице расположился на второй строчке, набрав 51 очко.

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