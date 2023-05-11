Ярошик — о переходе в «Крылья Советов»: Семак повлиял на моё решение вернуться в Россию

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, как в его карьере возник вариант перехода в «Крылья Советов».

«У меня оставался год контракта с «Селтиком», я тогда был травмирован, но мне позвонил Герман Ткаченко и предложил контракт в «Крыльях». На тот момент мне было всё равно: играть в Шотландии или в России. Я предложил «Крыльям» свои условия, они согласились, договорились по цене с «Селтиком». С большой радостью вернулся в Россию.

Семак мне звонил: «Давай перейдём вместе в Самару, сделаем классную команду». Это тоже повлияло на моё решение вернуться в Россию. Я знал, если Семак будет в команде, то всё будет хорошо, но он перешёл в «Рубин» и выиграл два чемпионства. Я за него только порадовался. Он – суперпрофи», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» в турнирной таблице расположились на 12-й строчке, набрав 25 очков.