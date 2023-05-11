Масалитин предложил сборной России провести серию матчей в регионах страны

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин предложил сборной России по футболу организовать турне по городам страны аналогичное тому, в котором сейчас участвует хоккейная команда «Россия 25».
«Раньше же собирали вторую сборную из молодых ребят и играли. Сейчас так можно и главную организовать.
Турне национальной команды по футболу по городам России — круто! В хоккее же здорово придумали, «Россия 25» заезжает в разные регионы, и народ охотно ходит на матчи. Я лично смотрел игру с белорусами. Если и с футболом получится, то отлично. Для регионов только плюс, подъём и посещаемости, и интереса к футболу. Сборная и так редко собирается, а сейчас и вовсе не играем.
Сборы и товарищеские матчи проводятся для отработки схем и других аспектов. Если и здесь такие цели будут, то почему нет. Можно с командами из ФНЛ играть или с молодёжной сборной России по футболу. Вариантов много», — приводит слова Масалитина Legalbet.
Последний раз сборная России по футболу сыграла домашний матч в марте этого года в Санкт-Петербурге. Россияне обыграли Ирак 2:0.
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