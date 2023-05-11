Ярошик: опыт противоборства с нападающими уровня Вагнера Лава очень помог мне в Ла Лиге

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил о том, как он выступал в чемпионате Испании за «Сарагосу».

«Когда стало понятно, что в Самаре я не останусь, мне уже было 32 года, я морально был готов вернуться в чемпионат Чехии, набирал форму в пражской «Спарте». Я катался на лыжах, мне позвонил агент, сказал, что есть вариант в Ла Лиге, а уже через четыре дня я дебютировал за «Сарагосу». В Испании я получал удовольствие от всего: от уровня лиги, тренировок с мячом, атмосферы на стадионах, еды, погоды. Эти полтора года были одним из лучших периодов в моей карьере.

Уже в «Крыльях» я играл центрального защитника, и опыт противоборства с нападающими уровня Вагнера Лава очень помог мне в Ла Лиге. Вы удивитесь, но в вашем чемпионате многие форварды мне показались сильнее, чем в Испании, потому что там многие не умели поставить правильно корпус в штрафной или обыгрывать один в один, как это делал Вагнер. У нас был отличный дуэт с Маттео Контини в центре обороны. Хоть мы боролись за выживание, но играли в футбол», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 26-го тура РПЛ «Крылья Советов» в турнирной таблице расположились на 12-й строчке, набрав 25 очков.