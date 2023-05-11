Ярошик: Ибрагимович сказал, его не устраивало, как «Барселона» строила игру через Месси

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями об игре с «Барселоной» в испанской Примере.

«Я до сих пор убеждён, что это была сильнейшая команда в истории. Они были голодными до побед, находились в идеальном возрасте. Бывали матчи, когда играть против «Барселоны» или «Реала» было чуть проще, чем во встречах с открытым футболом. Вы стоите плотно в защите, все близко друг к другу. Пока игроки «Барсы» контролируют мяч, вы смещаетесь то влево, то вправо.

Ничего сложного, просто вы играете без мяча 85 минут. Я зачастую действовал в опеке против Ибрагимовича, и Златан тоже мог по 15 минут не получать мяч, от чего начинал сильно злиться. Потом один момент – и он вам забивает. Помню, мы общались с Иброй и он прямо сказал, что его не устраивает, как в «Барселоне» вся игра строится через Месси», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, после 33-го тура Примеры «Барселона» в турнирной таблице расположилась на верхней строчке, набрав 82 очка.