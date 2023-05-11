БАТЭ сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне после наказания «Шахтёра»
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По итогам решений Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) турнирная таблица чемпионата Беларуси 2022 года подлежит пересмотру.
Так, после лишения солигорского «Шахтёра» и минского «Энергетика-БГУ» золотых и серебряных медалей первенства Беларусь в еврокубках следующего сезона будут представлять другие команды. Борисовский БАТЭ получил путёвку в Лигу чемпионов, а минское «Динамо», «Ислочь» и победитель Кубка Беларуси 2023 года сыграют в Лиге конференций.
Напомним, АБФФ не только лишила «Шахтёр» и «Энергетик-БГУ» медалей, но и оштрафовала команды на несколько очков на сезоны 2023 и 2024 годов. Так, например, солигорская команда в нынешнем розыгрыше попала в зону вылета после потери очков.
БАТЭ получит место в ЛЧ, но не золотые медали
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