Баранник: большая заслуга Семака в том, что «Зенит» обходится без скандалов, без желтизны

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник отреагировал на пятое подряд чемпионство сине-бело-голубых под руководством Сергея Семака. По мнению Баранника, главная заслуга Семака в том, что его команда не попадает в скандалы. Также экс-футболист считает, что у нынешнего «Зенита» самый сильный состав в Российской Премьер-Лиге и по отечественным игрокам, и по легионерам.

«Несомненно, у «Зенита» сильнейший состав, он соответствует амбициям клуба. Чего стоит «Зенит» без иностранцев, как об этом часто спрашивают, мы сможем судить тогда, когда эти иностранцы уйдут из команды и им на смену не приобретут таких же. Пока у «Зенита» лучший состав, это надо признать, не умаляя заслуг тренера Семака и никого другого. И по российским игрокам сильнейший, и по иностранным — ну, может, за исключением одного-двух, если сравнивать с другими клубами. Но, какая бы команда ни была, надо выходить, надо играть, надо готовиться. То, что «Зенит» досрочно выигрывает первое место в России, делает ему честь — они отрабатывают те авансы, которые им выдавались в начале сезона.

Для меня самая большая заслуга Семака в том, что «Зенит» обходится без скандалов. За исключением, может быть, эпизода с Дзюбой, всё идёт ровно, без желтизны. Мы видим профессионально выстроенный процесс. Это делает честь Семаку как тренеру, как человеку. Потому что справляться с игроками высокого уровня не так просто. Что касается тактических моментов, в команде была определённая ротация за эти годы, люди уходили и приходили.

Говорили, что у «Спартака» Романцева свой стиль? Сейчас сложно явить миру какой-то стиль. Можете объяснить, какой почерк у «Манчестер Сити»? Все играют разнообразно, с разными сочетаниями игроков. Какой-то стиль не просматривается в современном футболе. Во всяком случае, Семак находит ключик к ведущим игрокам, которые выкладываются и дают результат. В этом его большая роль. Я рад, как бывший игрок «Зенита», что клуб завоевал вторую звезду в истории. К этому всё шло. Мечты сбываются, как говорится», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».