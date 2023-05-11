Семак: постараемся дать легионерам чуть больше времени для отдыха

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак не исключил варианта, что иностранные футболисты команды получат немного больше времени на отдых, чем россияне, из-за удалённости от дома. Также специалист отметил, что некоторые легионеры могут отправиться в отпуск немного раньше, чем закончится сезон.

«Поговорим с ребятами, которые у нас есть, с иностранцами — узнаем, у кого какие планы. У всех они разные. Возможно, кому-то нужно подлечиться, и мы его отпустим пораньше, например, Родригао. У кого-то, как у Барриоса, будет сборная, и нам нужно понять, когда она будет и какой период отдыха ему дать, чтобы нагрузка получилась равноценной. Иностранцы ввиду удалённости от своей родины проводят дома гораздо меньше времени, чем наши игроки, поэтому мы постараемся дать им чуть больше времени для отдыха. По нашим игрокам тоже посмотрим, насколько кто готов сейчас, насколько кто хочет остаться до конца сезона. Это также относится и к вопросу о молодых игроках. В команде есть футболисты, которые весь год тренируются с нами и ждут своего шанса. Сейчас те, кто получал меньше игровой практики, будут играть больше. Что касается молодых игроков, то мы посмотрим, сколько их возьмём, и по тому, что они нам покажут во время тренировочного процесса, будем судить, сколько давать им игрового времени», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».