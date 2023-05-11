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Аргентинский хавбек Вера рассказал, какое место «Оренбург» стремится занять в этом сезоне

Аргентинский хавбек Вера рассказал, какое место «Оренбург» стремится занять в этом сезоне
Лукас Вера и Иван Обляков
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Аргентинский хавбек «Оренбурга» Лукас Вера поделился эмоциями после матча в рамках 26-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:2).

«Грустно проигрывать ЦСКА, потому что мы хотели добиться хорошего результата, чтобы продолжить борьбу за ведущие места. Соперник нас немного переиграл. Но нам нужно быстро отпустить это поражение и идти дальше, чтобы продолжить побеждать.

За какое место борется «Оренбург»? Пятое-шестое место — цель, к которой мы должны стремиться в этом сезоне. Впереди ещё есть игры», — сказал Вера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» в турнирной таблице расположился на восьмой строчке, имея в активе 39 очков. От седьмой строчки, на которой находится «Динамо», команду отделяет три очка.

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