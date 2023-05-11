Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться

Пименов: Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться
Комментарии

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость о травме полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева. Напомним, игрок получил повреждение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Обследование диагностировало у Магкеева разрыв передней крестообразной связки. Это уже второй разрыв «крестов» в карьере защитника «Локомотива».

«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно ещё сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», — приводит слова Руслана Пименова «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2022/2023 Магкеев провёл за «Локомотив» 26 матчей и отдал одну результативную передачу.

Материалы по теме
Нигматуллин: Магкееву нужно посоветоваться с Акинфеевым, как лучше справиться с «крестами»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023