Пименов: Магкееву желаю здоровья, но ему будет тяжело восстановиться
Поделиться
Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость о травме полузащитника железнодорожников Станислава Магкеева. Напомним, игрок получил повреждение в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Обследование диагностировало у Магкеева разрыв передней крестообразной связки. Это уже второй разрыв «крестов» в карьере защитника «Локомотива».
«Магкееву можно пожелать только здоровья. Конечно, тяжело будет восстановиться, но это часть работы в футболе. Станиславу нужно ещё сильнее закачать ноги, чтобы не было рецидивов в будущем», — приводит слова Руслана Пименова «РБ Спорт».
Напомним, в сезоне-2022/2023 Магкеев провёл за «Локомотив» 26 матчей и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:46
-
17:45
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:17
-
17:08
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:40
-
16:36
-
16:30
-
16:28
-
16:24
-
16:22
-
16:07
-
16:06
-
16:06
-
16:03
-
15:58
-
15:56
-
15:54
-
15:53
-
15:51
Партнерский контент