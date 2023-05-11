«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Зоммера

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к покупке голкипера «Баварии» Яна Зоммера, сообщает журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере».
По информации источника, боссы манкунианцев всерьёз намерены побороться за подписание вратаря в предстоящее трансферное окно. «Красные дьяволы» хотят видеть в составе клуба как минимум двух вратарей одного уровня, способных конкурировать между собой на равных.
Сообщается, что между баварцами и Зоммером есть устное соглашение, в соответствии с которым швейцарский страж ворот может запросить трансфер, если Мануэль Нойер восстановится от травмы и вновь станет основным вратарём.
Зоммер перешёл в «Баварию» в январе текущего года. До этого он провёл восемь лет в составе «Боруссии» (Мёнхенгладбах). В текущем сезоне на счету швейцарца 22 матча во всех турнирах в футболке мюнхенского клуба, в которых он пропустил 27 голов.
Ранее сообщалось, что Зоммер не намерен быть сменщиком Нойера.
- 11 мая 2023
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