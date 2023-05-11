«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в золотой форме

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги в Санкт-Петербурге 13 мая в форме, посвящённой выигранному чемпионскому титулу.

Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России, одержав победу над «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ (3:2). «Зенит» набрал 64 очка и стал недосягаемым для преследователей.

В матче с «Краснодаром» в эту пятницу, 13 мая, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге футболисты «Зенита» выйдут на поле в золотой форме, а на эмблеме команды появится вторая звезда. Об этом говорится в телеграм-канале клуба.

«Зениту», кроме матча с «Краснодаром», предстоит встретиться в остатке этого сезона с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом». «Краснодар» ожидают матчи с «Ростовом», ЦСКА и «Ахматом», а также с «Уралом» в Фонбет Кубке России.