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«Манчестер Юнайтед» намерен включиться в борьбу за Ковачича

«Манчестер Юнайтед» намерен включиться в борьбу за Ковачича
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«Манчестер Юнайтед» готов побороться с конкурентами за подписание полузащитника «Челси» Матео Ковачича, сообщает Goal.com со ссылкой на The Guardian.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг намерен укрепить центральную линию предстоящим летом. Руководство манкунианцев считает, что Ковачич является наиболее подходящей кандидатурой.

Ранее сообщалось, что на хавбека также претендуют «Бавария», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Больше всех выражал заинтересованность в покупке Ковачича главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, который является большим поклонником таланта 29-летнего футболиста.

В текущем сезоне на счету хорвата 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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