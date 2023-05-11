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Барбоза: Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг

Барбоза: Семак может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг
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Португальский агент Паулу Барбоза оценил перспективы 47-летнего главного тренера «Зенита» Сергея Семака продолжить карьеру в европейском чемпионате.

«Переезд Семака в Европу зависит от ряда обстоятельств. Во-первых, это зависит от его желания, во-вторых, какие будут предложения и насколько это будет интересно «Зениту».

Семак играл в Европе, он должен понимать, что найти такой же клуб с финансовой точки зрения будет непросто. Нынешняя политическая ситуация не будет проблемой для переезда в европейский чемпионат. Я думаю, что Семак безусловно может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг», — сказал Барбоза Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Семак привёл «Зенит» к пятому подряд чемпионству под своим руководством и десятому чемпионству в истории клуба, что позволило «Зениту» получить вторую золотую звезду на эмблему.

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