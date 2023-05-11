Дмитрий Тарасов: мы ещё можем увидеть Сёмина в РПЛ — сил у него очень много!

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что бывший тренер железнодорожников Юрий Сёмин ещё может возглавить какой-нибудь клуб Российской Премьер-Лиги.
«Я Юрию Павловичу лично уже позвонил и поздравил! Пожелал здоровья, оставаться всегда таким же прекрасным человеком.
Думаю, у него ещё есть силы возглавить какую-то команду, потому что он топ-тренер для меня. Я верю, что мы ещё можем увидеть его в РПЛ. Сил у него очень много!» — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Последним местом работы Юрия Сёмина стал «Ростов». Жёлто-синих опытный российский специалист оставил в сентябре 2021 года. Ранее в своей карьере Сёмин возглавлял «Локомотив», «Анжи», «Мордовию», «Динамо» (Киев), «Габалу» и другие клубы.
- 11 мая 2023
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