Дмитрий Тарасов: мы ещё можем увидеть Сёмина в РПЛ — сил у него очень много!

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что бывший тренер железнодорожников Юрий Сёмин ещё может возглавить какой-нибудь клуб Российской Премьер-Лиги.

«Я Юрию Павловичу лично уже позвонил и поздравил! Пожелал здоровья, оставаться всегда таким же прекрасным человеком.

Думаю, у него ещё есть силы возглавить какую-то команду, потому что он топ-тренер для меня. Я верю, что мы ещё можем увидеть его в РПЛ. Сил у него очень много!» — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Последним местом работы Юрия Сёмина стал «Ростов». Жёлто-синих опытный российский специалист оставил в сентябре 2021 года. Ранее в своей карьере Сёмин возглавлял «Локомотив», «Анжи», «Мордовию», «Динамо» (Киев), «Габалу» и другие клубы.