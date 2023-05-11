Лев Лещенко — о чемпионстве «Зенита»: прекрасно отношусь к победе сборной Бразилии
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Эстрадный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.
«Как отношусь к чемпионству «Зенита»? Да прекрасно! Как ещё можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так всё понятно», — цитирует Лещенко Sport24.
На прошлой неделе «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Для санкт-петербургского клуба эта победа стала десятой в истории.
В составе «Зенита» выступают сразу семь легионеров из Бразилии, включая лучшего бомбардира текущего розыгрыша РПЛ Малкома. На его счету 22 гола и семь голевых передач в 26 матчах.
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