Лев Лещенко — о чемпионстве «Зенита»: прекрасно отношусь к победе сборной Бразилии

Эстрадный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.

«Как отношусь к чемпионству «Зенита»? Да прекрасно! Как ещё можно относиться к победе сборной Бразилии. Она заслуженная. Всем и так всё понятно», — цитирует Лещенко Sport24.

На прошлой неделе «Зенит» обыграл московский «Спартак» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом страны. Для санкт-петербургского клуба эта победа стала десятой в истории.

В составе «Зенита» выступают сразу семь легионеров из Бразилии, включая лучшего бомбардира текущего розыгрыша РПЛ Малкома. На его счету 22 гола и семь голевых передач в 26 матчах.