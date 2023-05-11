«Рома» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 11 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся «Рома» и «Байер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В 1/4 финала «Рома» минимально уступила «Фейеноорду» в первом матче на выезде (0:1). Однако в ответной игре римляне дома сумели обыграть соперника со счётом 2:1 и перевести противостояние в дополнительное время. За следующие полчаса матча подопечные Моуринью сумели забить ещё дважды. Итоговый счёт – 4:1.
Леверкузенский «Байер» был сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).
Сегодняшние соперники четырежды встречались в матчах Лиги чемпионов в текущем столетии. Команды по разу одерживали победу. Ещё две очные игры завершались ничейным исходом. Общая разница мячей – 10:9 в пользу немецкого клуба.
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