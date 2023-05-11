«Ювентус» — «Севилья»: текстовая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 11 мая, состоится первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встретятся «Ювентус» и «Севилья». Команды сыграют на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Даниэля Зиберта (Германия) прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.

«Севилья» на предыдущей стадии переиграла в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед». Общий счёт — 5:2.

Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.