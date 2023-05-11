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Sport.es: «Барселона» планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года

Sport.es: «Барселона» планирует продлить контракт с Дембеле до 2027 года
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«Барселона» намерена продлить контракт со своим вингером Усманом Дембеле на три года (с 2024 по 2027 год), сообщает Sport.es.

По информации источника, представители футболиста уже провели встречу с боссами «Барселоны» на прошлой неделе. Руководство клуба ознакомило агентов Дембеле с проектом нового соглашения. Сам игрок заинтересован в продолжении сотрудничества с сине-гранатовыми. «Барселона» попытается достичь окончательного соглашения с 25-летним футболистом до 1 июля.

Сообщается, что главный тренер «блауграны» Хави считает французского вингера одним из ключевых игроков команды, сопоставимым по статусу с нападающим Робертом Левандовским. Наставник «Барсы» готов гарантировать Дембеле место в стартовом составе.

В текущем сезоне на счету Дембеле 30 матчей за «Барсу» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

Дембеле забивает в ворота мадридского «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Дембеле со стороны мюнхенской «Баварии».

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