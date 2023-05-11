Каррагер — о сравнении Де Брёйне и Джеррарда: в активе Стивена есть стамбульский финал

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил своего бывшего партнёра по команде Стивена Джеррарда и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
«Если Кевин сможет стать тем человеком, который принесёт им Лигу чемпионов и требл, это возвысит его.
Мы не ставим под сомнение его способности, но с точки зрения того, как мы оцениваем игроков, мы всегда смотрим на самые важные моменты на крупнейших турнирах. В активе Стивена есть стамбульский финал, вот о чём я говорю
Это всего одна игра, но это тот момент, который вы никогда не сможете выбросить из головы, когда думаете о Стивене Джеррарде. Мы ещё не видели Кевина Де Брёйне в таком моменте на самом высоком уровне. Этот сезон может стать таким», — приводит слова Каррагера Manchester Evening News.
- 11 мая 2023
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