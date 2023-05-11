Мостовой: Юрий Сёмин — знаковая фигура для российского футбола, но всему своё время
Поделиться
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил тренера Юрия Сёмина с днём рождения.
«Присоединяюсь к поздравлениям Юрия Палыча с днём рождения! Он знаковая фигура для российского футбола, прежде всего для «Локомотива». Что касается его возвращения в РПЛ, то всему своё время. Юрий Палыч не в юном возрасте, а возраст тоже нужно учитывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Последний раз Сёмин работал с клубом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов».
Наибольшего успеха 76-летний тренер добился во времена работы с московским «Локомотивом». С железнодорожниками Сёмин трижды выигрывал чемпионат России, трижды брал Суперкубок и шесть раз — Кубок страны.
Комментарии
- 11 мая 2023
-
21:30
-
21:21
-
21:21
-
21:01
-
21:00
-
20:59
-
20:49
-
20:48
-
20:40
-
20:39
-
20:15
-
20:14
-
20:07
-
19:59
-
19:57
-
19:53
-
19:53
-
19:48
-
19:32
-
19:30
-
19:12
-
19:08
-
19:05
-
18:58
-
18:57
-
18:46
-
18:43
-
18:41
-
18:40
-
18:19
-
18:15
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:57
Партнерский контент