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Мостовой: Юрий Сёмин — знаковая фигура для российского футбола, но всему своё время

Мостовой: Юрий Сёмин — знаковая фигура для российского футбола, но всему своё время
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поздравил тренера Юрия Сёмина с днём рождения.

«Присоединяюсь к поздравлениям Юрия Палыча с днём рождения! Он знаковая фигура для российского футбола, прежде всего для «Локомотива». Что касается его возвращения в РПЛ, то всему своё время. Юрий Палыч не в юном возрасте, а возраст тоже нужно учитывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Последний раз Сёмин работал с клубом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов».

Наибольшего успеха 76-летний тренер добился во времена работы с московским «Локомотивом». С железнодорожниками Сёмин трижды выигрывал чемпионат России, трижды брал Суперкубок и шесть раз — Кубок страны.

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