Дмитрий Булыкин: Юрий Сёмин мог бы ещё поработать в РПЛ — у него нереальный опыт

Экс-нападающий московского «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин считает, что бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ещё мог бы поработать в каком-нибудь клубе Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, Сёмин мог бы ещё поработать в РПЛ. У него нереальный опыт. Где-нибудь да пригодился бы. Если не тренировать, то в какой-нибудь должности был бы нужным.

Но всё зависит от него. Возможно, ему сейчас нравится наслаждаться жизнью, отдыхать и не отвечать за результаты. Желаю Юрию Палычу здоровья, хорошего настроения и исполнения его желаний», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 11 мая, Юрию Павловичу Сёмину исполняется 76 лет. Последним местом работы опытного российского специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.