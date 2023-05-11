Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» — «Байер»: стартовые составы команд на полуфинал Лиги Европы

«Рома» — «Байер»: стартовые составы команд на полуфинал Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги Европы встретятся «Рома» и «Байер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Лига Европы. 1/2 финала. 1-й матч
11 мая 2023, четверг. 22:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Рома»: Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Спинаццола, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Беллотти, Абрахам.

«Байер»: Градецки, Коссуну, Тапсоба, Та, Инкапье, Фримпонг, Паласиос, Андрих, Вирц, Диаби, Гложек.

В 1/4 финала «Рома» минимально уступила «Фейеноорду» в первом матче на выезде (0:1). Однако в ответной игре римляне дома сумели обыграть соперника со счётом 2:1 и перевести противостояние в дополнительное время. За следующие полчаса матча подопечные Моуринью сумели забить ещё дважды. Итоговый счёт – 4:1.

Леверкузенский «Байер» был сильнее бельгийского «Юниона» (5:2 по сумме двух встреч).

Сегодняшние соперники четырежды встречались в матчах Лиги чемпионов в текущем столетии. Команды по разу одерживали победу. Ещё две очные игры завершались ничейным исходом. Общая разница мячей – 10:9 в пользу немецкого клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023