Председатель правления «Бёрнли» — о Венсане Компани: надеюсь, мы надолго вместе

Председатель правления «Бёрнли» Алан Пейс высказался о будущем главного тренера команды Венсана Компани.
«Это как встречаться с самой красивой девушкой в городе и знать, что у тебя нет шансов взять её замуж. Но все остальные хотят жениться на ней.
Итак, как долго мы сможем встречаться, как долго сможем оставаться вместе? Я надеюсь, что долго. Но это зависит от неё», — сказал Пейс в эфире BBC Sport.
Под руководством Венсана Компани «Бёрнли» вышел в английскую Премьер-лигу, досрочно выиграв Чемпионшип.
Бордовые гарантировали себе первое место в таблице за два тура до конца чемпионата, обыграв «Блэкберн» (2:0) в матче 38-го тура второго по силе английского дивизиона в конце апреля.
Последний матч сезона-2022/2023 — с «Кардиффом» — «Бёрнли» также выиграл (3:0).
- 11 мая 2023
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