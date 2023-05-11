Стерлинг не планирует покидать «Челси» летом
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Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг намерен остаться в лондонском клубе, сообщает talkSPORT.
Следующий сезон синие проведут без еврокубков, и в связи с этим руководство клуба планирует провести грандиозную чистку состава под нового главного тренера, которым станет, как ожидается, экс-наставник «ПСЖ» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
По данным источника, Рахим Стерлинг взволнован перспективой совместной работы с аргентинским специалистом и хочет остаться в клубе.
В «Челси» Стерлинг перешёл прошлым летом из «Манчестер Сити». Синие заплатили за полузащитника € 51 млн. В сезоне-2022/2023 28-летний футболист провёл 25 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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