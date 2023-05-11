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Гендиректор «Интера» — о будущем Индзаги: продолжим ли мы сотрудничество? Думаю, да

Гендиректор «Интера» — о будущем Индзаги: продолжим ли мы сотрудничество? Думаю, да
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о будущем главного тренера команды Симоне Индзаги.

«Останется ли Индзаги в «Интере» в следующем году? Думаю, да. Однако оценивать работу тренера нужно не по конкретным матчам, а по итогам сезона.

«Интер» не добился поставленных задач в чемпионате Италии, но в остальном Индзаги проделал неплохую работу», – цитирует Маротту журналист Альфредо Педулла в своём «твиттере».

В среду, 10 мая, «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команда не выступала в финале соревнования с 2010 года.

На данный момент «нерадзурри» занимают четвёртое место в Серии А, набрав 63 очка в 34 играх.

Индзаги возглавляет «Интер» с июня 2021 года. Под руководством наставника миланский клуб завоевал Кубок и два Суперкубка Италии.

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