Шевченко — о полуфинале Лиги чемпионов «Интер» — «Милан»: «россонери» ещё могут отыграться
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Экс-нападающий «Милана» Андрей Шевченко считает, что команда Стефано Пиоли ещё может перевернуть ход противостояния с «Интером» в 1/2 финала Лиги чемпионов в свою пользу. Первый матч полуфинала закончился в пользу чёрно-синих со счётом 2:0.
«Милан» уступил «Интеру» в психологическом плане. В первом тайме они никак не могли включиться в игру, во втором, внеся некоторые изменения и выйдя на поле с более верным настроем, им удалось кое-что показать.
Конечный результат этого матча в пользу «нерадзурри», но, на мой взгляд, «дьяволы» всё ещё могут отыграться в ответной встрече», — цитирует Шевченко IlMilanista.it.
Второй матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером» состоится 16 мая на стадионе «Сан Сиро».
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