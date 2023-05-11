Рамос пожелал удачи Бускетсу, покидающему «Барселону»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пожелал удачи бывшему партнёру по сборной Испании Серхио Бускетсу, который в среду, 10 мая, объявил о своём уходе из «Барселоны» по окончании текущего сезона.
«Соперник, который делает каждое противостояние благородным, верный товарищ и абсолютно элитный футболист. Удачи в твоём следующем шаге, Серхио! Обнимаю», — написал Рамос на своей странице в социальной сети.
Бускетс является воспитанником «Барселоны». Он выступает за основную команду сине-гранатовых с 2008 года, трижды выиграл в её составе Лигу чемпионов и неоднократно становился чемпионом Испании.
В текущем сезоне 34-летний испанский полузащитник провёл 27 матчей в составе «Барселоны» в Ла Лиге и отдал четыре голевые передачи.
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