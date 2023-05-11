Булыкин: за счёт фарта и 11-метровых «Ростов» смог оказаться наверху

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением, почему «Ростов» оказался вверху турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«В «Ростове» не хватает качества, за счёт фарта и 11-метровых он смог оказаться наверху. Но очень тяжело быть наверху без качественных футболистов и качественной игры. Поэтому, я думаю, такого второго сезона у него точно не будет», — сказал Булыкин.

После 26 туров «Ростов» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 50 очков, отставание от ЦСКА, который идёт на второй строчке, составляет одно очко.

В заключительной части сезона «Ростов» ожидают матчи с «Сочи», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.