Булыкин: за счёт фарта и 11-метровых «Ростов» смог оказаться наверху
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением, почему «Ростов» оказался вверху турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
«В «Ростове» не хватает качества, за счёт фарта и 11-метровых он смог оказаться наверху. Но очень тяжело быть наверху без качественных футболистов и качественной игры. Поэтому, я думаю, такого второго сезона у него точно не будет», — сказал Булыкин.
После 26 туров «Ростов» расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда под руководством Валерия Карпина набрала 50 очков, отставание от ЦСКА, который идёт на второй строчке, составляет одно очко.
В заключительной части сезона «Ростов» ожидают матчи с «Сочи», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.
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