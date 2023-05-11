Евсеев: Сёмин пока не сказал своего последнего слова в футболе
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поздравил бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения.
«Как чаще всего Юрий Павлович вёл себя на тренировках? Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник.
Сказал ли он своё последнее слово в футболе? Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».
Евсеев как футболист выступал в «Локомотиве» под руководством Сёмина на протяжении пяти лет (с 2000 по 2005 год).
С железнодорожниками 76-летний специалист трижды выигрывал чемпионат России, трижды брал Суперкубок и шесть раз — Кубок страны.
Последний раз Сёмин работал с клубом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов».
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