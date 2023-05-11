Евсеев: Сёмин пока не сказал своего последнего слова в футболе

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев поздравил бывшего наставника «Локомотива» Юрия Сёмина с днём рождения.

«Как чаще всего Юрий Павлович вёл себя на тренировках? Он был и спокойным, и взрывным. Требовательным, знал меру. Знал, когда дать кнут, а когда пряник.

Сказал ли он своё последнее слово в футболе? Нет, пока не сказал. Он в хорошей форме», — приводит слова Евсеева «Евро-Футбол.Ру».

Евсеев как футболист выступал в «Локомотиве» под руководством Сёмина на протяжении пяти лет (с 2000 по 2005 год).

С железнодорожниками 76-летний специалист трижды выигрывал чемпионат России, трижды брал Суперкубок и шесть раз — Кубок страны.

Последний раз Сёмин работал с клубом Российской Премьер-Лиги в сезоне-2021/2022, когда возглавлял «Ростов».