«Ювентус» — «Севилья»: Эн-Несири вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит первый матч полуфинала Лиги Европы сезона-2022/2023, в котором встречаются «Ювентус» и «Севилья». Команды играют на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Стартовый свисток главного арбитра Даниэля Зиберта (Германия) прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 26-й минуте матча нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири открыл счёт в матче.
На стадии 1/4 финала «Ювентус» по сумме двух матчей оказался сильнее португальского «Спортинга» с общим счётом 2:1.
«Севилья» на предыдущей стадии переиграла в двухматчевом противостоянии «Манчестер Юнайтед». Общий счёт — 5:2.
Ответная встреча соперников запланирована на 18 мая, игра пройдёт в Севилье. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в финал Лиги Европы сезона-2022/2023.
- 11 мая 2023
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